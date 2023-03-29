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Чистая прибыль BYD, поддерживаемой Баффеттом, подскочила более чем на 400% благодаря резкому росту продаж электромобилей

2:26
Авто

Прибыль BYD Co. выросла более чем в пять раз в прошлом году после того, как китайский автопроизводитель продал рекордное количество электромобилей и усилил борьбу с Tesla Inc. за долю рынка. 

Чистая прибыль BYD, поддерживаемой Баффеттом, подскочила более чем на 400% благодаря резкому росту продаж электромобилей

Чистая прибыль выросла на 446% до 16,6 млрд. юаней ($2,4 млрд.), сообщила компания во вторник, что соответствует предварительной прибыли в 16-17 млрд. юаней, о которой она сообщила 30 января. Аналитики ожидали 15,98 млрд. юаней, согласно данным, собранным Bloomberg. 

BYD продала 1,86 миллиона электрических и подключаемых гибридов в 2022 году, что больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые, и составляет около 30% от всех продаж новых энергетических транспортных средств в Китае.

Половина из них были только аккумуляторными электромобилями. Для сравнения, компания Tesla поставила 1,31 миллиона автомобилей EV. BYD прекратила производство автомобилей, полностью работающих на ископаемом топливе, в прошлом году.

Запуск новых роскошных электромобилей поможет BYD расширить свои предложения в этом году и будет способствовать дальнейшему росту прибыли. Но маржа, скорее всего, будет снижаться из-за продолжающейся ценовой войны в Китае, которую спровоцировала компания Tesla, снизив цены на свои модели местного производства.

BYD, поддерживаемая Уорреном Баффетом, усиливает свое продвижение за рубежом, в том числе в Норвегии, Дании, Великобритании, Таиланде и Австралии.

Акции BYD выросли на 1,5% на гонконгских торгах перед публикацией результатов во вторник. Они упали почти на 20% с начала февраля, когда ценовая война усилилась, а данные показали, что продажи автомобилей в Китае упали в январе, так как покупки замедлились во время праздника Лунного Нового года. 

Основатель компании Ван Чуаньфу проведет в среду утром в Гонконге мероприятие с аналитиками и СМИ, посвященное результатам после получения прибыли.

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BYD: Factory Tour & Full Range of EVs | FULLY CHARGED
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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