Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Baijiahao: Китай спровоцировал переполох в США, последовав совету России
В Верховной Раде Украины заявили о необходимости закончить конфликт в 2023 году
URA.RU: бойцы ВСУ обманывают российских военных, используя красные повязки
Lucid отзывает седаны Air из-за возможного отключения двигателя
Aston Martin подает заявку на товарный знак для названия DB12
Настоящее колесо Tesla, заменяющее рулевую вилку, распродано за неделю
Политолог Корнилов: России не стоит рассчитывать на компенсацию за подрыв "Северных потоков"
NHTSA проверяет 50 000 внедорожников Tesla Model X из-за ремней безопасности, которые могут отсоединиться
Начальник отдела морского управления Росгвардии задержан по делу о закупках некачественного оборудования

Toyota Tacoma нового поколения будет представлена для возможного показа в следующий вторник

Авто

Похоже, что новый Toyota Tacoma будет представлен в ближайшее время, о чем сообщается на странице Toyota в Instagram.

Toyota Tacoma нового поколения будет представлена для возможного показа в следующий вторник

Тизерное изображение включает пасхальное яйцо в виде номера автомобиля, который гласит "040423", что может означать дату презентации — 4 апреля.

Эта дата также известна как "вторник Тако", что вполне подходит для презентации нового Tacoma. Кроме того, 4 апреля отмечается как День 4X4 среди любителей бездорожья, что также может быть намеком на возможности новой Tacoma.

Еще один намек на изображении — размытый грузовик вдалеке, который, скорее всего, является новой Tacoma. У него большая решетка радиатора, вертикально ориентированные фары, плоский капот и светло-серый цвет.

Ожидается больше тизеров до даты презентации, так что следите за новостями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

2020 Toyota Tacoma TRD PRO - первый обзор и тест-драйв средне размерного пикапа
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Поплавская призвала Пригожина не "отпираться" в вопросе подлинности записи разговора с критикой властей

Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.

Яна Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность записи телефонного разговора с критикой властей
Военкор Сладков заявил о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков
Во время обучения в Британии только 20 процентов украинских военных сумели показать какие-то знания
Стало известно, что могло быть настоящей целью дрона ВСУ "Стриж"
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
ВСУ якобы захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв"
Как будут уничтожены немецкие танки Leopard, рассказал военный эксперт
Создавший "Сбермакрет" бизнесмен Дмитрий Жулин и его девушка стали жертвами лекарства "Лаеннек"
Создавший "Сбермакрет" бизнесмен Дмитрий Жулин и его девушка стали жертвами лекарства "Лаеннек"
Последние материалы
Lucid отзывает седаны Air из-за возможного отключения двигателя
Aston Martin подает заявку на товарный знак для названия DB12
Настоящее колесо Tesla, заменяющее рулевую вилку, распродано за неделю
Политолог Корнилов: России не стоит рассчитывать на компенсацию за подрыв "Северных потоков"
NHTSA проверяет 50 000 внедорожников Tesla Model X из-за ремней безопасности, которые могут отсоединиться
Начальник отдела морского управления Росгвардии задержан по делу о закупках некачественного оборудования
Polaris запускает онлайн-рынок для всех ваших потребностей в электротранспорте
Графан – спаситель электроники и энергетики
Шесть глупых ошибок в спортзале
2023 Chevy Colorado ZR2 Desert Boss, как сообщается, получит один модельный год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников