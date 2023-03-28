Toyota Tacoma нового поколения будет представлена для возможного показа в следующий вторник

Похоже, что новый Toyota Tacoma будет представлен в ближайшее время, о чем сообщается на странице Toyota в Instagram.

Тизерное изображение включает пасхальное яйцо в виде номера автомобиля, который гласит "040423", что может означать дату презентации — 4 апреля.

Эта дата также известна как "вторник Тако", что вполне подходит для презентации нового Tacoma. Кроме того, 4 апреля отмечается как День 4X4 среди любителей бездорожья, что также может быть намеком на возможности новой Tacoma.

Еще один намек на изображении — размытый грузовик вдалеке, который, скорее всего, является новой Tacoma. У него большая решетка радиатора, вертикально ориентированные фары, плоский капот и светло-серый цвет.

Ожидается больше тизеров до даты презентации, так что следите за новостями.

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