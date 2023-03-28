NHTSA проверяет 50 000 внедорожников Tesla Model X из-за ремней безопасности, которые могут отсоединиться

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В случаях, когда ремни безопасности не закреплены надежно, это представляет собой фундаментальный риск для безопасности, который может легко побудить федеральных следователей по безопасности принять меры всего лишь по нескольким сообщениям.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) объявила о проведении расследования в отношении 50 000 внедорожников Tesla Model X после жалоб двух владельцев, которые сообщили, что их ремни безопасности отсоединились от каркасов сидений.

По данным NHTSA, расследование касается автомобилей 2022 и 2023 модельных годов, у которых во время движения произошло отсоединение переднего ремня безопасности от преднатяжителя крепления ремня.

К счастью, ни один из этих инцидентов не привел к столкновениям или травмам. Однако NHTSA заявило, что предварительное расследование показало, что новые автомобили были поставлены с якорными креплениями, которые были "недостаточно соединены", и что крепление удерживалось на сиденье только "фрикционной посадкой", которая разрушилась под воздействием нагрузки.

Один владелец Tesla из Ларкспура, штат Калифорния, сообщил, что во время движения со скоростью 10-15 миль в час водительская дверь припаркованного грузовика внезапно открылась, и сработала система автоматического торможения внедорожника.

В результате резкого замедления верхняя часть тела владельца бросилась вперед, а сила удара привела к полному отсоединению крепления ремня безопасности на нижнем сиденье.

NHTSA решит, следует ли перевести предварительное расследование в плоскость инженерного анализа, который необходим для того, чтобы потребовать отзыва автомобиля.

В настоящее время агентство расследует целый ряд жалоб на Teslas, включая проблемы с рулевым колесом, которое может оторваться в руках водителя, фантомное торможение, а также столкновения автомобилей с машинами экстренных служб. Кроме того, есть проблемы с функциями автопилота/полного самостоятельного вождения.

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