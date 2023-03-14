Внедорожник Tesla устроил драг-рейсинг с суперкарами Ferrari и Lamborghini стоимостью 500 000 долларов

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Автомобиль Tesla Model X участвовал в гонках против Ferrari SF90 Stradale и Lamborghini Aventador SVJ.

Tesla выиграла одну гонку и была очень близка к Ferrari по всем показателям.

Мощность Model X Plaid составляет 1 020 лошадиных сил, а стоимость — менее четверти итальянских суперкаров.

На первый взгляд, нет смысла упоминать семейный внедорожник в одном ряду с экзотическими итальянскими суперкарами.

Но в новую электрическую эру те же самые автомобили, которые возят детей в школу, могут также обгонять по прямой некоторые из самых мускулистых скоростных машин в мире. Онлайн-площадка для покупки автомобилей CarWow доказала это в недавнем видео на YouTube, где Tesla Model X, Ferrari SF90 Stradale и Lamborghini Aventador SVJ соревновались друг с другом в серии дрэг-рейсингов на четверть мили.

Суперспортивная Model X Plaid, которую CarWow выбрал для этого трюка, стоит в США 109 990 долларов. Это неплохие деньги, но они не сравнятся с SF90 и Aventador, которые оба стоят около полумиллиона долларов.

Эти три автомобиля более схожи, когда речь идет о производительности. Model X Plaid выдает 1020 лошадиных сил от трех двигателей, Ferrari — 986 лошадиных сил от гибридной трансмиссии, а Lambo — 770 лошадиных сил от мощного V12.

Преимущество Model X здесь — мгновенный крутящий момент. Электромобили — даже самые большие внедорожники класса люкс — могут мгновенно передать всю свою мощность на колеса, в отличие от бензиновых автомобилей, которым необходимо разогнать двигатель до оптимальных оборотов, прежде чем они смогут показать себя с лучшей стороны.

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