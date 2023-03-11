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GM предлагает выплаты наемным работникам, ссылаясь на экономические проблемы

2:58
Авто

General Motors предлагает выкупы наемным работникам в попытке ускорить сокращение расходов, о котором было объявлено в отчете о доходах за 2022 год. Компания не объявила, сколько сотрудников она хочет сократить.

GM предлагает выплаты наемным работникам, ссылаясь на экономические проблемы

По данным AP, ее непосредственным намерением является сокращение операционных расходов на 2 миллиарда долларов, поскольку она работает над достижением намеченной цели — перехода от автомобилей с внутренним сгоранием к электромобилям к 2035 году.

"В рамках нашего плана по ускоренному сокращению персонала и достижению экономии $2 млрд. к концу 2024 года General Motors объявляет о программе добровольного увольнения для всех американских наемных сотрудников со стажем работы не менее пяти лет и всех глобальных руководителей со стажем работы не менее двух лет", — сообщила представитель GM Мария Рейнал в заявлении для Autoblog по электронной почте.

"Эта добровольная программа предлагает соответствующим сотрудникам возможность изменить карьеру или выйти на пенсию раньше. Мы предлагаем три пакета услуг в зависимости от уровня и заслуг перед компанией. Мы настоятельно рекомендуем сотрудникам рассмотреть эту программу".

"Постоянно снижая структурированные затраты, мы можем повысить рентабельность автомобилей и оставаться гибкими на рынке с растущей конкуренцией", — сказал Рейнал.

GM распространил предложение на американских наемных работников и некоторых руководителей глобальных компаний. Американским работникам со стажем работы не менее пяти лет предлагалась месячная зарплата за каждый год работы (не более одного года), а также временная медицинская страховка и частичная выплата премий, причитающихся за 2022 год. Глобальным руководителям со стажем работы не менее двух лет была предложена базовая зарплата, соответствующие поощрения и промежуточная медицинская страховка. Все сотрудники, которым был предложен выкуп, имеют право на услуги по аутплейсменту.

Крайний срок принятия сотрудниками пакета — 24 марта, а те, кто согласится на выкуп, должны будут покинуть компанию до конца второго квартала (30 июня).

В беседе с журналистами, последовавшей за объявлением прибыли в январе, финансовый директор GM Пол Джейкобсон заявил, что положение компании достаточно прочно, и она рассчитывает избежать увольнений. Вместо этого компания будет полагаться на ограничение найма и заполнять только стратегически важные должности по мере их освобождения в результате естественной убыли, которая, очевидно, оказалась недостаточной до сих пор.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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