GM предлагает выплаты наемным работникам, ссылаясь на экономические проблемы

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General Motors предлагает выкупы наемным работникам в попытке ускорить сокращение расходов, о котором было объявлено в отчете о доходах за 2022 год. Компания не объявила, сколько сотрудников она хочет сократить.

По данным AP, ее непосредственным намерением является сокращение операционных расходов на 2 миллиарда долларов, поскольку она работает над достижением намеченной цели — перехода от автомобилей с внутренним сгоранием к электромобилям к 2035 году.

"В рамках нашего плана по ускоренному сокращению персонала и достижению экономии $2 млрд. к концу 2024 года General Motors объявляет о программе добровольного увольнения для всех американских наемных сотрудников со стажем работы не менее пяти лет и всех глобальных руководителей со стажем работы не менее двух лет", — сообщила представитель GM Мария Рейнал в заявлении для Autoblog по электронной почте.

"Эта добровольная программа предлагает соответствующим сотрудникам возможность изменить карьеру или выйти на пенсию раньше. Мы предлагаем три пакета услуг в зависимости от уровня и заслуг перед компанией. Мы настоятельно рекомендуем сотрудникам рассмотреть эту программу". "Постоянно снижая структурированные затраты, мы можем повысить рентабельность автомобилей и оставаться гибкими на рынке с растущей конкуренцией", — сказал Рейнал.

GM распространил предложение на американских наемных работников и некоторых руководителей глобальных компаний. Американским работникам со стажем работы не менее пяти лет предлагалась месячная зарплата за каждый год работы (не более одного года), а также временная медицинская страховка и частичная выплата премий, причитающихся за 2022 год. Глобальным руководителям со стажем работы не менее двух лет была предложена базовая зарплата, соответствующие поощрения и промежуточная медицинская страховка. Все сотрудники, которым был предложен выкуп, имеют право на услуги по аутплейсменту.

Крайний срок принятия сотрудниками пакета — 24 марта, а те, кто согласится на выкуп, должны будут покинуть компанию до конца второго квартала (30 июня).

В беседе с журналистами, последовавшей за объявлением прибыли в январе, финансовый директор GM Пол Джейкобсон заявил, что положение компании достаточно прочно, и она рассчитывает избежать увольнений. Вместо этого компания будет полагаться на ограничение найма и заполнять только стратегически важные должности по мере их освобождения в результате естественной убыли, которая, очевидно, оказалась недостаточной до сих пор.

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