Победители "24 Hours of Daytona" пойманы на фальсификации данных, но сохранили трофей

Когда зеленый флаг взвился на последнем рестарте, когда до конца "24 часов Дайтоны 2023" оставалось 27 минут, автомобиль №60 Meyer Shank Racing Acura ARX-06 вырвался вперед и победил с отрывом чуть более четырех секунд. Но теперь команда оказалась под огнем: IMSA наложила на нее существенные штрафы после того, как выяснилось, что Meyer Shank Racing манипулировала данными о давлении в шинах во время гонки.

После гонки специалисты Honda Performance Development (HPD), которые тесно сотрудничают с командами, выступающими на высококлассных болидах Acura GTP, заметили расхождения в данных, полученных от машины № 60, и начали расследование. Они обнаружили, что Meyer Shank Racing внесла "намеренные программные смещения" в давление в шинах, о которых сообщала система мониторинга — по сути, команда искусственно завышала данные о давлении в шинах, поэтому цифры, отправленные в IMSA, были выше, чем реальное давление.

Это позволило Meyer Shank Racing использовать давление ниже предписанного минимума, установленного компанией Michelin, которая поставляет шины для IMSA WeatherTech SportsCar Championship, что могло помочь улучшить сцепление при разгоне или в поворотах.

В результате обнаружения HPD команда и гонщики № 60 — Том Бломквист, Колин Браун, Хелио Кастроневес и Симон Пажено — были лишены 200 из 350 очков, заработанных в гонке для участия в полносезонном чемпионате WeatherTech. Они также лишились всех очков, которые идут в зачет Кубка Michelin по гонкам на выносливость, в который входят все гонки продолжительностью не менее шести часов.

Команда и гонщики также оштрафованы на 50 000 долларов и должны будут вернуть призовые деньги, полученные за победу в "24 часах Дайтоны". Владелец команды Майк Шэнк теперь находится на испытательном сроке до 30 июня, а инженер Райан МакКарти отстранен на неопределенный срок и лишен допуска IMSA.

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