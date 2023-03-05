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Ford собирается наращивать производство нескольких своих моделей

2:57
Авто

Ford раскрыл планы по наращиванию производства нескольких своих моделей, пользующихся повышенным спросом, включая F-150 Lightning, производство которого, по заявлению компании, увеличится втрое по сравнению с прошлым годом. Эти планы последовали за временной остановкой производства из-за проблем с батареей, которые уже решены, и производство возобновится 13 марта. После решения этой проблемы Ford надеется производить 150 000 единиц электрического F-150 ежегодно к концу этого года. В 2022 году компания продала 15 617 электрических F-150.

Ford собирается наращивать производство нескольких своих моделей

F-150 Lightning — не единственная модель, производство которой Ford намерен увеличить. Компактный внедорожник Bronco Sport и пикап Maverick также значительно увеличат объемы производства, чтобы удовлетворить спрос в Северной и Южной Америке. Компания намерена увеличить производство более чем на 80 000 единиц в 2023 году.

Ранее в этом году Ford объявил о планах увеличить производство Mustang Mach-E почти на 67%, с 78 000 единиц в прошлом году до 130 000 единиц в 2023 году. Компания подтвердила, что эта работа уже ведется, и производственные изменения помогут почти удвоить почасовой объем выпуска Mach-E. Ford установил целевой уровень производства в 210 000 единиц в год к концу этого года.

Кроме того, в апреле Ford увеличит число рабочих на сборочном заводе в Канзас-Сити, где производятся фургон Transit и его электрический аналог. Компания намерена увеличить годовой объем производства этих моделей на 38 000 единиц.

Хотя Ford не раскрыл конкретных планов по увеличению производства других популярных моделей, компания упомянула о том, что ищет способы производить больше газовых и гибридных автомобилей F-150 на заводе в Дирборне, штат Мичиган. Ford также готовится к выпуску новых или обновленных версий Escape, Mustang, грузовиков Super Duty и Ranger. Новое поколение Ranger будет собираться на том же конвейере, что и полноразмерный Bronco, возможно, поэтому Ford не объявил о планах по увеличению производства Bronco.

Справка:

Ford Motor Company — американский транснациональный производитель автомобилей, основанный Генри Фордом в 1903 году. Компания выпускает ряд автомобилей, включая легковые, грузовые и внедорожники, под различными брендами, такими как Ford, Lincoln и Mercury.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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