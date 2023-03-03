В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что в Советском районе восстановят автомобиль "Победа". Для реализации проекта планируется использовать грант губернатора региона.
Как отметили в muksun.fm, реставрацией займутся профессионалы. Им помогут студенты и трудные подростки, сообщили в СМИ.
По данным издания, необходимо заменить кузов. После восстановления автомобиль используют в съёмках кино о создании ГАЗ М-20.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.