В ХМАО анонсировали реставрацию автомобиля "Победа"

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В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что в Советском районе восстановят автомобиль "Победа". Для реализации проекта планируется использовать грант губернатора региона.

Как отметили в muksun.fm, реставрацией займутся профессионалы. Им помогут студенты и трудные подростки, сообщили в СМИ.

По данным издания, необходимо заменить кузов. После восстановления автомобиль используют в съёмках кино о создании ГАЗ М-20.