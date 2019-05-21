Машины, которые Джонни Депп может себе позволить

Джонни Депп — очень успешный актер, получающий немалые гонорары за свою работу, но как выяснилось не так давно, Джонни — почти банкрот, он уже долгое время судится со своими финансовыми менеджерами, но так и осталось неясным, куда же ушли деньги актера. В коллекции актера есть немало шикарных машин, но есть и недорогие модели, которые ему теперь только и по карману.

Джонни Депп

В фильме "Ромовый дневник" можно было увидеть Джонни Деппа за рулем Chevrolet Corvette C1 1959 года. Но актер ездил на этой машине и после съемок фильма. По окончании работы продюсер Грэм Кинг подарил ее актеру в знак признательности за участие в проекте. Кинг отметил, что актер тяжело работал на съемочной площадке и заслужил подарок.

Cadillac Escalade

Многие знаменитости предпочитают именно этот автомобиль, когда речь заходит о внедорожниках. Он имеет просторный, роскошный и комфортабельный салон, а выглядит массивным, агрессивным и серьезным. Среди знаменитостей, которые владеют такими машинами, числятся Джастин Бибер и Эминем. Те, кто захочет приобрести базовую модель, должны быть готовы выложить 75 тысяч долларов, а вариант Platinum обойдется уже в 100 тысяч. На машину ставят восьмицилиндровый двигатель объемом 5,3 литра, развивающий мощность в 295 лошадиных сил.

Ford Mercury 1951 года

Деппу нравятся классические автомобили, и одной из машин, которую он приобрел еще в те времена, когда снимался в сериале "Джамп стрит, 21", стала Ford Mercury 1951 года. На тот момент машина была не в самом лучшем состоянии, ей требовались основательные ремонт и реставрация. Машина получила пятилитровый двигатель от Ford Crate мощностью в 300 лошадиных сил и автоматическую коробку передач.

Dodge Challenger

Многие любители мощных американских масл-каров считают, что лучшим из них является "Мустанг". Но самым явным его конкурентом является Dodge Challenger. Он поступил в продажу в 1958 году и с тех пор сменил три поколения. Третье поколение появилось в 2008 году и стало достойным соперником для автомобилей Mustang и Camaro. Внешность Challenger вызывает восхищение, как и его характеристики, но многие владельцы не самым лучшим образом отзывались о надежности машины.

Dodge Challenger

Fiat 500

Уже несколько лет эта машина входит в список наименее надежных. В ней достаточно тесно, и она любит ломаться в самое неподходящее время. Не стоит ожидать и большой мощности от ее двигателя объемом 1,3 литра. Эта машина продается в 100 странах. В 2007 году журнал CAR Magazine назвал эту модель машиной года. Также она получила награду как самый красивый автомобиль в мире.

Cadillac Eldorado 1971 года

Одна из тех машин, которые прославили компанию Cadillac — это Eldorado. Машина производилась с 1952 по 2002 год и имела десять поколений. Она изначально создавалась как роскошная машина. Модель 1971 года представляет собой седьмое поколение, получившее значительный редизайн. Она немного увеличилась в длине и была очень популярна в свое время. В 1971 году продали более 27 тысяч таких автомобилей. В последующие годы продажи выросли до 40 тысяч машин за двенадцать месяцев.

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