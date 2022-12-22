Автоюрист Славнов поддержал "зимнюю амнистию" ГД РФ за несоблюдение разметки

Госдума РФ предложила не штрафовать владельцев авто за несоблюдение разметки, а также за нарушение правил парковки во время сильных снегопадов. Руководитель компании "Автоликбез", автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов считает данную идею правильной, поскольку коммунальная техника не в силах успеть вовремя расчищать дороги. Об этом он рассказал в беседе с Телеканалом "360".

Эксперт отметил, что недавно стал участником аварии из-за того, что не смог разглядеть разметку. Часто снег лежит на дорогах по 2-3 дня.

"Камера — это робот, алгоритм. Вот ему дали, что по такой траектории должна ехать машина. Если она заезжает сюда, то, соответственно, выписывает штраф. Но у автовладельцев нет умысла нарушать", — объяснил Славнов.

Часто водители не соблюдает разметку при езде по незнакомым дорогам. Особенно сложно в непогоду. Юрист поддержал идею освобождения от уплаты штрафов в дни снегопадов. Это и разгрузит работу судебных органов.