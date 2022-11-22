Автомобиль "Cоболь NN" получил ценник

Компания ГАЗ представила первую модель обновленного "Соболя NN" ещё летом, а теперь готова объявить начало продаж.

Продажи начнутся с фургона. Ценник этой версии, по предварительной информации — 2 695 000 руб.

Кроме фургона поступают автодилерам и грузопассажирские варианты. А вот полноприводные авто и микроавтобусы появятся только в следующем году, пишет "За рулём".

Автомобили нового семейства "Соболей" по традиции станут компактнее, чем ГАЗель NN: показанный летом вариант имеет длину всего 5120 мм. А значит, авто лучше подойдёт для города, сообщает автопроизводитель.