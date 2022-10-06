Юрист Василий Воробьёв прокомментировал идею депутата Госдумы Олега Морозова изымать брошенные на границе автомобили граждан России.
В интервью Телеканалу "360" эксперт отметил, что такие действия являются незаконными. Машины покинувших страну россиян — это их личная собственность, уточнил специалист.
Как пояснил Воробьёв, предложение Морозова не будут рассматривать в Государственной думе.
"Это называется произвольным лишением человека права собственности", — убеждён юрист.
По его словам, никто не может забрать автомобиль или переместить его в другое место, если он не создаёт препятствий для дорожного движения.
Ранее Морозов заявил, что машины граждан РФ, оставленные на границе, следует передавать в госсобственность по истечении определённого срока, например, месяца. Он призвал членов Правительства срочно рассмотреть такую меру и внести изменения в российское законодательство.
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