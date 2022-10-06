Юрист Воробьёв: идея изымать машины уехавших россиян является противозаконной

Юрист Василий Воробьёв прокомментировал идею депутата Госдумы Олега Морозова изымать брошенные на границе автомобили граждан России.

В интервью Телеканалу "360" эксперт отметил, что такие действия являются незаконными. Машины покинувших страну россиян — это их личная собственность, уточнил специалист.

Как пояснил Воробьёв, предложение Морозова не будут рассматривать в Государственной думе.

"Это называется произвольным лишением человека права собственности", — убеждён юрист.

По его словам, никто не может забрать автомобиль или переместить его в другое место, если он не создаёт препятствий для дорожного движения.

Ранее Морозов заявил, что машины граждан РФ, оставленные на границе, следует передавать в госсобственность по истечении определённого срока, например, месяца. Он призвал членов Правительства срочно рассмотреть такую меру и внести изменения в российское законодательство.