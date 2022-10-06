Депутат Морозов предложил узаконить изъятие брошенных машин уехавших граждан

Депутат Госдумы Олег Морозов предложил внести изменения в законодательство РФ, позволяющие изымать брошенные на границе машины россиян.

Как пояснил парламентарий, автомобили граждан РФ, покинувших страну, следует передавать в государственную собственность по истечении определённого срока, например, месяца.

"Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче транспортных средств в госсобственность", — отметил Морозов в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что собственники брошенных машин должны лично предъявлять свои права на них. Политик призвал членов правительства России разработать соответствующую меру.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой освободить от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции на Украине. Он направил свою инициативу в письменном виде руководителю Минтруда РФ Антону Котякову.