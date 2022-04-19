Средний возраст автомобилей в России вырос до 15 лет

Средний возраст находящихся в пользовании у россиян автомобилей достиг 15 лет. Сравнительно новые машины — у жителей Татарстана, максимально подержанные — за Уралом.

"По сравнению с прошлым годом средний возраст автопарка увеличился на четыре месяца — до 15 лет", — передает РИА Новости слова пресс-секретаря портала "Дром" Марии Погребец.

По её словам, тенденция старения машин в России наблюдается с 2008 года. При этом из-за роста цен и ухода многих автомобильных брендов с российского рынка уже через пять лет средний возраст автопарка страны может увеличиться до 18 лет.

Уже сейчас этой отметки достигли многие регионы Сибири и Дальнего Востока. Как отметила Погребец, средний возраст автомобилей на Камчатке превышает 20 лет, в Алтае и Еврейской автономной области — 19 лет. Самый свежий автопарк, по мнению специалистов, в настоящее время в Татарстане, где средний возраст машины составляет 10 лет. Почти на два года этот показатель выше в Москве и Санкт-Петербурге — 11,5 и 12 лет соответственно.