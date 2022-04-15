Экономист Вавилов предрёк снижение цен на автомобили на 25%

Стоимость автомобилей на российском рынке с нынешних значений снизится на 10-25% в зависимости от страны-производителя, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его словам, установившиеся сейчас цены нельзя назвать адекватными.

В интервью "Прайм" Вавилов отметил, что своего пика стоимость машин достигла в начале марта, при этом цены на них за два последних года выросли почти в 1,5 раза. Однако с марта автомобили на вторичном рынке подешевели на 10%, и этот процесс продолжается. В ближайшие месяц-два эксперт ожидает снижения цен ещё на 20%.

Представитель Total Research объяснил, что к падению цен приводит отсутствие спроса на автомобили, в том числе на автокредиты. Только за март количество таких займов в России снизилось на 77%.

Вавилов уверен, что машины азиатских производителей потеряют в цене до 15% из-за восстановления логистических цепочек и стабилизации курса рубля. Европейские концерны после возвращения на российский рынок будут вынуждены опустить стоимость на 25% и более.

"Если говорить об Азии, то с текущих цен новые автомобили вполне могут подешеветь ещё на 10-15%. Европейским концернам нужно будет компенсировать упавшую прибыль. С текущих, не совсем адекватных уровней, цены могут опуститься как минимум на 25%", — заявил эксперт.