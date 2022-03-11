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Автор Дмитрий Плотников

АвтоВАЗ показал первую фотографию будущей Lada B-класса

Авто

Облик нового автомобиля от АвтоВАЗа, премьеру которого ожидают в 2023 году, пока остаётся интригующей тайной. Накануне будущая модель попала на официальный снимок пресс-службы завода.

АвтоВАЗ показал первую фотографию будущей Lada B-класса

Раннее официальные источники сообщали, что серийный выпуск новинки B-класса на платформе CMF-B начнётся уже в следующем году. Также в середине 2023 года будут презентованы Renault Logan и Sandero нового третьего поколения, собранные на той же "тележке", пишет Российская газета.

Новый пресс-релиз компании посвящен посещению президентом АвтоВАЗа Николя Мором сборочных цехов. В числе прочих Мор проинспектировал и секретный отдел, где производятся предсерийные автомобили.

"Ему был представлен первый собранный предсерийный… Нет, мы не имеем права сказать, что это за модель Lada, но подробности обязательно расскажем в следующем 2023 году", - гласит официальное сообщения АвтоВАЗа.

Пресс-служба уточняет, что президент остался доволен степенью готовности автомобиля и выразил горячую благодарность всей команде служб производства и инжиниринга, именно эти люди приложили огромные усилия для создания новой модели.

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