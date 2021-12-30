В Московской области с 1 января начнутся массовые проверки водителей

С 1 января в Московской области начнутся массовые проверки автомобилистов. Рейды будут направлены на выявление пьяных водителей.

С помощью таких профилактических мероприятий можно за минимальный промежуток времени на конкретном участке проверить огромное количество машин, сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на представителя УГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Марию Солёнову.

В ПДД сказано, что водитель не должен садиться за руль, если выпил даже немного спиртного. Абсолютное содержание спирта в организме автомобилиста должно быть ниже 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе или 0,3 г/л в крови.

Сотрудники ГИБДД перечислили главные основания для проверки:

присутствие запаха алкоголя;

нарушение речи или походки;

резкое изменение цвета лица;

поведение, которое не соответствует ситуации.

Если водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, его ждёт штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). В случае повторного нарушения человеку может грозить уголовная ответственность.

Также автоинспекторы в период рейдов будут следить за выполнением требований по перевозке детей.

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