Эксперт: новые правила выдачи справок водителям не сработают в частных комиссиях

Введение новых правил выдачи водительских медсправок, предусматривающих меры по выявлению наркоманов, грозит остаться бесполезной инструкцией, если этим будут заниматься частные медкомиссии, заявил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, комментируя Pravda.Ru сообщениям СМИ о том, что Минздрав предложил проект новой процедуры медосвидетельствования водителей.

Эксперт пояснил, что водительские медкомиссии действуют в частных клиниках. Их главная цель — получение прибыли. Поэтому большая часть таких комиссий подходит к медосвидетельствованию водителей формально.

"Большинство комиссий фактически формально подходят к делу: посмотрели на заявителя, поставил галочку в "жив/здоров", расписались, печать шлепнули и справочку выдали, деньги за это получили. … Что самое страшное, никакой ответственности не несут", — отметил Травин.

По его мнению, в случае введения новых правил велика вероятность того, что частные медкомиссии продолжат выдавать справки водителям "не глядя".

Как полагает автоюрист, решить проблему позволит организация медкомиссий в государственных клиниках.

"Чтобы проблему решить, надо, наверное, все комиссии передавать в руки государственных клиник, у которых нет заинтересованности в получении прибыли. Там, возможно, инструкции будут выполнять", — предположил Травин.

Ранее СМИ сообщали, что Минздрав подготовил проект новых правил выдачи водительских медсправок. Они предусматривают обязательные лабораторные исследования для водителей с признаками наркологических расстройств.

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