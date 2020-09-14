Жителей России могут обязать пересдавать экзамен на получение водительских удостоверений из-за большого количества изменений, внесённых в правила дорожного движения.

Такое мнение озвучил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

"Не придет ли кому-то мысль в голову: "А давайте, раз так сильно изменились правила, заставим людей пересдать теоретическую часть"? А это большие проблемы. Многие автомобилисты, имеющие большой опыт езды, может, теорию уже не очень помнят, но на рефлекторном уровне правила знают. Многие вещи у них на интуитивном уровне", — пояснил эксперт.