Как в разных странах автоконцерны заботятся о дорогих клиентах

Пока мир живет в тревожном ожидании дальнейшего развития пандемии, людям очень важно знать, что о них хоть кто-то тревожится и заботится.

В разгар рецессии экономик поддерживать своих клиентов в разных странах начали автопроизводители.

"Хендэ" и "Форд" в Америке

подготовили "лояльные антикризисные" программы стимулирования продаж

Автоконцерны обещают вернуть своим клиентам "спокойствие на неопределённый срок":

в случае потери покупателем работы, ему будет "прощено" шесть месяцев платежей;

готовы ждать первого платежа по своим кредитным программам 90 дней.

Беспроцентный кредит на "Кадиллаки" и "Корветы" от "Джи Эм"

Концерн "Джи Эм" предложил клиентам беспроцентный 7-летний кредит на покупку машин моделей "Джи Эм Си" и "Шевроле", включая спорткар "Корвет" 2019-2020 модельных годов.

Правда, с оговоркой: предложение действует не на все комплектации.

В Австралии и США запускают Drive-Thru клиники

К дверям таких больниц можно подъехать на машине, не выходя, дождаться медсестру, которая проведет скрининг-тестирование на коронавирус.

В Америке продлевают срок действия прав

Водители с правами, срок действия которых истекает с 16 марта по 15 апреля, автоматически получают продление лицензии на месяц.

В Китае обнуляют автокредиты

То есть проценты по ранее взятым автокредитам китайцы смогут больше не платить.

Тем, кто оформил заказ на машину до эпидемии, предлагают особо выгодные условия, чтобы не получить отказ от покупки.

А в России ждут повышения цен на автомобили.