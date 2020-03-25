Пока мир живет в тревожном ожидании дальнейшего развития пандемии, людям очень важно знать, что о них хоть кто-то тревожится и заботится.
В разгар рецессии экономик поддерживать своих клиентов в разных странах начали автопроизводители.
Автоконцерны обещают вернуть своим клиентам "спокойствие на неопределённый срок":
Концерн "Джи Эм" предложил клиентам беспроцентный 7-летний кредит на покупку машин моделей "Джи Эм Си" и "Шевроле", включая спорткар "Корвет" 2019-2020 модельных годов.
Правда, с оговоркой: предложение действует не на все комплектации.
К дверям таких больниц можно подъехать на машине, не выходя, дождаться медсестру, которая проведет скрининг-тестирование на коронавирус.
Водители с правами, срок действия которых истекает с 16 марта по 15 апреля, автоматически получают продление лицензии на месяц.
А в России ждут повышения цен на автомобили.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.