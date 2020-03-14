"Пенсионерский" стиль езды оказался губительным для двигателя

Автомобилисты называют очень спокойный и медленный темп езды - "пенсионерским" стилем. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин высказал мнение, что такой стиль езды негативно влияет на двигатель и сокращает срок службы механизма.

По его словам, современные двигатели приспособлены для работы на низких оборотах при высокой нагрузке, однако это повышает нагрузку на детали кривошипно-шатунного механизма и давление поршня на стенку цилиндра. Это приводит к быстрому протиранию антифрикционного слоя на вкладышах коленвала и поршнях.