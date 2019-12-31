В Госдуме предложили наказывать за ложную остановку в аварийном режиме

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал письмо в ГИБДД с просьбой ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, останавливаясь в аварийном режиме.

Об этом сообщает РИА-Новости. Музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры могут остановить движение на дороге совершенно безнаказанно, подчеркивает в письме парламентарий.

По словам Милонова, в крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки.

"Машины, стоящие на "аварийке", паркуются в два, три, а то и в четыре ряда — снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют "аварийкой" и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам", — указывает депутат.

В столичном суде начинается слушание по делу рэпера Григория Зирояна. Музыканту придется нести наказание за то, что он остановил движение по Новому Арбату ради съемок своего клипа. Зироян шел по проезжей части в окружении девушек и машин Maybach. Он заблокировал движение других автомобилистов в самый час пик. Вместе с ним отвечать будут и другие участники съемок.