Авторынок России ждет спад в 2020 году － эксперты

На АВТОВАЗе прогнозируют снижение рынка легковых и легких коммерческих автомобилей до 1,75 миллионов единиц по итогам текущего года. Об этом заявил глава московского представительства компании Сергей Громак на состоявшемся накануне заседании комитета по экономической политике Совета Федерации, посвященном вопросам господдержки компаний-производителей машин, с участием крупнейших производителей.

На мероприятии была показана презентация, из которой следует, что АВТОВАЗ также прогнозирует падение рынка в будущем году до 1,7 миллионов проданных в России авто. Как указано в презентации АВТОВАЗа, главными факторами, которые окажут влияние на рынок, станут макроэкономические факторы, средства господдержки рынка, а также новые меры поддержки отрасли, передает "Финмаркет".

По мнению руководителя направления продаж новых автомобилей ГК "Автомир" Михаила Маракушева, в актуальных условиях рынка на эффективность господдержки благоприятно могут повлиять падение процентных ставок по кредитам, а также расширение возможностей льготных программ. Последнее касается кредита на семь лет, займа без внесения первоначального взноса, расширение перечня моделей-участников госпрограмм благодаря повышению лимита стоимости машин до 2-х миллионов рублей.