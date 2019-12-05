Спрос на машины Lada падает второй месяц подряд

Объемы продаж машин марки Lada в ноябре текущего года на отечественном рынке упали на 7,3% в сравнении с ноябрем 2018-го года и составили 31 217 единиц, сообщили в "АвтоВАЗе". Наиболее популярным семейством Lada, как и прежде, остается Granta, она же традиционно является лидером на рынке.

Так, в ноябре 2019-го продали 12 574 таких машин — на 5,6% меньше, чем на год раньше. Объемы продаж второго по популярности семейства Lada, Vesta, сократились на 12% и составили 8703 единицы. Но стабильными остались продажи других семейств — XRay, Largus, 4×4, рассказали в компании.

По результатам 11-ти месяцев марка реализуется лучше, чем в прошлом году — на 0,6%, или 326 654 единицы. Lada, согласно оценкам "АвтоВАЗа", занимает 20,5% рынка (за январь-октябрь месяцев — 20,8%).

Эксперты подчеркивают, что продажи Lada в РФ падают второй месяц подряд. Кроме этого, объемы продаж сокращались в феврале и июне, но не превышали 2%.