LADA Vesta выбилась в лидеры по продажам на авторынке России в октябре

В октябре текущего года самым продаваемым автомобилем на рынке России стала LADA Vesta. За первые три квартала эта модель АвтоВАЗа смогла увеличить отрыв от KIA Rio и теперь вполне может получить звание бестселлера года.

Ряд экспертов считает, что в конкурентной борьбе за лидерство самые большие шансы — именно у LADA Vesta. Эта модель стала для бренда мощным рывком вперед. Автомобиль не уступает аналогам зарубежного производства в своем сегменте, пишет Moneytimes.ru.

Также отмечается, что в плане соотношения "цена — качество" стоимость LADA Vesta в сопоставимой комплектации будет меньше, чем KIA Rio. Эксперты уверены, что если брать в расчет все эти факторы, плюс условие того, что текущее соотношение цен не изменится, Vesta обладает всеми шансами и в будущем удерживать лидерские позиции.

Как показывает статистика продаж Vesta, этот показатель непрерывно увеличивается. У KIA Rio, напротив, подъем не такой существенный. Аналитики полагают, что у авто отечественного производства есть резервы роста продаж, связанные с возможным увеличением выпуска внедорожной модификации универсальной модели SW Cross.

Читайте также:

Mitsubishi Outlander стал одним из самых продаваемых SUV в октябре

Продажи Skoda в России выросли на 33%

СМИ: Нефтяники делают скрытые наценки на бензин