"Правоохранители должны обратить внимание на деятельность Евгения Шабаева, представляющегося казачьим атаманом и распространяющего провокационную информацию".
С таким призывом выступил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой. Слова Героя России передает Федеральное агентство новостей. Заявление сделано после публикации агентства Reuters. В нем говорится об отправке сотрудников «российской частной военной компании» в Венесуэлу.
В качестве источника информации выступает Евгений Шабаев, выдающий себя за военного эксперта и атамана казачьего общества «Ховрино».Как отметил Липовой, Шабаев и его провокационные высказывания и раньше вызывали множество вопросов. Он периодически появляется в медиапространстве, представляясь под вымышленными должностями.
Неоднократно пытался внедриться в сообщество ветеранов, но никакого отношения к вооруженным силам он не имеет.Сергей Липовой отметил причастность Шабаева к противоправным действиям. «Атаман» неоднократно распространял в СМИ ложную информацию о Минобороны и МИД России.
«Это явная попытка очернить нашу страну в международном информационном пространстве», - сказал генерал.СМИ неоднократно публиковали разоблачающие Шабаева материалы. Ложь «атамана» об участии в чеченской кампании, участии в операции по возвращению Крыма и других «боевых заслугах» была доказана.
Все награды Шабаева были куплены в сувенирных магазинах для придания серьезности образу «боевого офицера».
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