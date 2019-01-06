Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Польша напугана: при прохождении квеста заживо сгорели подростки

Происшествия » Человеческий фактор

5 января в польском городе Кошалин заживо сгорели пять девушек. Девушки решили принять участие в квесте, где необходимо решить головоломки, чтобы открыть дверь и покинуть закрытую комнату. Во время выполнения квеста начался пожар, и девушки оказались заблокированы в комнаты. Пожарные не успели спасти девушек, и они сгорели заживо. Спасатели отметили, что трем девушкам было по 15 лет.

Польша напугана: при прохождении квеста заживо сгорели подростки. 396779.jpeg

В горящем здании также находился сотрудник квест-комнаты. Его успели эвакуировать с сильными ожогами. Силовые ведомства выясняют, почему девушкам не открыли дверь, чтобы они покинули горящее здание.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о взрыве бытового газа в Магнитогорске и обрушении жилого подъезда. Спасательную операцию лично контролировал глава МЧС России. Также на месте трагедии побывал Владимир Путин. Спасательная операция завершилась 4 января, из-под завалов извлекли 39 тел.

Читайте также:

МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске

Опубликован полный список погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске

Макрон раскритиковал насилие в ходе демонстраций в Париже Макрон раскритиковал насилие в ходе демонстраций в Париже

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы пожар Польша жертвы трагедия
Обсудить
Актуальная аналитика
Наследие
Свобода и фантазии Жан-Жака Руссо
Северная Америка
Визы в США стали дороже в два раза
Новости медицины
Как правильно вести себя за праздничным столом
Новости Все >
Си Цзиньпин приказал армии готовится к войне
Польша напугана: при прохождении квеста заживо сгорели подростки
"Неуправляемая проблема": в США обвинили Украину в растратах и агрессивности
В NASA объяснили решение отменить визит Рогозина в США
Макрон раскритиковал насилие в ходе демонстраций в Париже
50 000 человек приняли участие в демонстрации "желтых жилетов" во Франции
Недовывод: США оставят часть войск на юге Сирии
Лыжник из Норвегии обозвал своих российских коллег "тупыми"
Стали известны самые опасные страны для женщин
Анатолий Вассерман: "Надеюсь, что повышение НДС не намного повлияет на рост цен"
Читательский топ
Юрий Лоза: "Мы живем в стране победившего КВНа"
Как нашу экономику воспринимают на Западе
Европу и США захлестнула эпидемия постельных клопов
В 2019 году начнется серийное производство вертолета Ка-62
В России завершили испытания нового пистолета - замены ПМ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости медицины
Медики назвали продукты, которые могут вызвать панические атаки и тревожность

Медики считают, что людям склонным к тревожности и паническим атакам лучше понизить количество углеводов в организме.

Медики назвали продукты, которые могут вызвать панические атаки и тревожность
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Космос
Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны
Власть
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018-м
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой

Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значится, в частности, празднование 110-й годовщины Степана Бандеры.

Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе
Новости Украины
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе
США и Канада. Новости и аналитика
Вывод войск США из Сирии выдали за "обманный маневр"
Власть
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018-м
Космос
Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны

Китайский космический зонд "Чанъе-4" успешно достиг темной стороны Луны и прислал в центр управления полетами первые снимки.

Китайцы впервые "прилунили" зонд на темной стороне Луны
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018-м
Власть
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018-м
Православие
Лука Крымский: знаток тайн духа, души и тела
Культура
Василий Никофоров - свидетель русской боли
Соломон Соловьев Формула успеха от Челентано - Гороскоп дня Соломон Соловьев Владимир Губарев Академик Трубников: "Наука - это рывок в будущее" Владимир Губарев Руслан Веснянко Нужна ли Европе Украина с Бандерой Руслан Веснянко
Комментарии
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Лыжник из Норвегии обозвал своих российских коллег "тупыми"
В NASA объяснили решение перенести визит Рогозина в США
У ряженых казаков отберут форму и оружие
Абэ объявил 2019 год "кульминационным" в переговорах с Россией
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
В NASA объяснили решение перенести визит Рогозина в США
Атаман Бородкин: Достало, что все подряд наряжаются казаками
Эксперты предсказали Лукашенко судьбу Януковича
У ряженых казаков отберут форму и оружие
Европу и США захлестнула эпидемия постельных клопов
Принц Гарри отправится в Норвегию на учения по "отражению агрессии России"
У ряженых казаков отберут форму и оружие
Европу и США захлестнула эпидемия постельных клопов
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Европу и США захлестнула эпидемия постельных клопов
Лыжник из Норвегии обозвал своих российских коллег "тупыми"
Эксперты предсказали Лукашенко судьбу Януковича
Daily Star: Россия восстановит базу СССР на Кубе против США
Это победа: арабские страны признали Асада
Это победа: арабские страны признали Асада
История и современность Все >
Мифы о средневековых рыцарях
Мифы о средневековых рыцарях
Рождественские гадания. Как заглянуть в будущее
Рождественские гадания. Как заглянуть в будущее
В Москве сочли преждевременными разговоры об обмене Пола Уилана
В Москве сочли преждевременными разговоры об обмене Пола Уилана
В 2019 году начнется серийное производство вертолета Ка-62
В 2019 году начнется серийное производство вертолета Ка-62
В России завершили испытания нового пистолета - замены ПМ
В России завершили испытания нового пистолета - замены ПМ
У арестованного американского шпиона нашли гражданство еще трех стран
У арестованного американского шпиона нашли гражданство еще трех стран
Операция "Крестоносец": как британцы победили Роммеля
Операция "Крестоносец": как британцы победили Роммеля
Митавская операция: последнее наступление армии Российской империи
Митавская операция: последнее наступление армии Российской империи
Понтус Делагарди: нелепый конец победителя Ивана Грозного
Понтус Делагарди: нелепый конец победителя Ивана Грозного
Россияне требуют от государства и олигархов своих денег
Россияне требуют от государства и олигархов своих денег
Принц Гарри участвует в учениях против России
Принц Гарри участвует в учениях против России
Женское Все >
Топ 5 лекарственных трав на огороде
Топ 5 лекарственных трав на огороде
Семь главных правил: Как сделать огород и сад красивыми
Семь главных правил: Как сделать огород и сад красивыми
Сохранить дрова: шесть важных правил
Сохранить дрова: шесть важных правил
Наводим порядок дома после праздников
Наводим порядок дома после праздников
Любисток лечит алкоголизм
Любисток лечит алкоголизм
Чудесные исцеления: как возможно победить рак
Чудесные исцеления: как возможно победить рак
Корь: причины заболевания, симптомы, лечение
Корь: причины заболевания, симптомы, лечение
Комфортная жизнь в мегаполисе: на что следует обратить внимание
Комфортная жизнь в мегаполисе: на что следует обратить внимание
О чем нужно задуматься перед сменой прически
О чем нужно задуматься перед сменой прически
Факты о сексе
Факты о сексе
Чем можно заменить кофе с пользой для здоровья
Чем можно заменить кофе с пользой для здоровья
Привычки, которые портят фигуру
Привычки, которые портят фигуру
Компульсивное переедание: что это и как с ним бороться
Компульсивное переедание: что это и как с ним бороться
Четыре шага на пути к избавлению от сахарной зависимости
Четыре шага на пути к избавлению от сахарной зависимости
Мужское Все >
Домашняя засолка икры
Домашняя засолка икры
Засолка судачьей и окуневой икры
Засолка судачьей и окуневой икры
Выбираем постельное белье ребенку
Выбираем постельное белье ребенку
Кому доверить мойку окон?
Кому доверить мойку окон?
Что можно приготовить на основе яиц? Советы, которые облегчат жизнь хозяйкам на кухне
Что можно приготовить на основе яиц? Советы, которые облегчат жизнь хозяйкам на кухне
Переезд с помощью профессионалов
Переезд с помощью профессионалов
Лестница в частном доме: какую выбрать
Лестница в частном доме: какую выбрать
Восемь продуктов питания для построения тела- мечты!
Восемь продуктов питания для построения тела- мечты!
Основные ошибки в приседаниях
Основные ошибки в приседаниях
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Василий Никофоров - свидетель русской боли
Василий Никофоров - свидетель русской боли
В РПЦ объявили не имеющем канонической силы томос об автокефалии "новой" украинской церкви
В РПЦ объявили не имеющем канонической силы томос об автокефалии "новой" украинской церкви
Заводим дома черепаху
Заводим дома черепаху
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Любимые антидепрессанты: домашние питомцы
Как отучить кота будить на рассвете
Как отучить кота будить на рассвете
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов
Загадки земли: "исчезающие" острова Севера
Загадки земли: "исчезающие" острова Севера
Странные научные истории 2018 года (часть 1)
Странные научные истории 2018 года (часть 1)
Почему не было динозавров — кротов?
Почему не было динозавров — кротов?
Лапландцы – загадочная европейская нация
Лапландцы – загадочная европейская нация
Любопытные факты о лемурах
Любопытные факты о лемурах
Зеленоградск: город бездомных котов
Зеленоградск: город бездомных котов
Была ли у Кутузова повязка на глазу?
Была ли у Кутузова повязка на глазу?
Спас на Крови: легенды и тайны петербургского храма
Спас на Крови: легенды и тайны петербургского храма
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века

Протесты "желтых жилетов", торговые войны, победы "популистов" и "националистов" говорят о том, что мир переживает период трансформации. Каковы риски 2019 года?

2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ