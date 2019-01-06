Польша напугана: при прохождении квеста заживо сгорели подростки

5 января в польском городе Кошалин заживо сгорели пять девушек. Девушки решили принять участие в квесте, где необходимо решить головоломки, чтобы открыть дверь и покинуть закрытую комнату. Во время выполнения квеста начался пожар, и девушки оказались заблокированы в комнаты. Пожарные не успели спасти девушек, и они сгорели заживо. Спасатели отметили, что трем девушкам было по 15 лет.

В горящем здании также находился сотрудник квест-комнаты. Его успели эвакуировать с сильными ожогами. Силовые ведомства выясняют, почему девушкам не открыли дверь, чтобы они покинули горящее здание.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о взрыве бытового газа в Магнитогорске и обрушении жилого подъезда. Спасательную операцию лично контролировал глава МЧС России. Также на месте трагедии побывал Владимир Путин. Спасательная операция завершилась 4 января, из-под завалов извлекли 39 тел.

Читайте также:

МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске

Опубликован полный список погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске