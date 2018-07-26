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Мэрия Москвы решила снести съемочную площадку "Дома-2"

Происшествия

Судя по всему, в скором времени сбудется мечта тысяч россиян. Правительство Москвы собирается снести "Поляну" — место съемок легендарного телевизионного проекта "Дом-2". Дело в том, что в ближайшие годы Москва намерена построить автомагистраль Саларьево-Марьино. Поклонникам телепередачи не повезло — пройдет это дорога прямо по территории съемочной площадки.

Мэрия Москвы решила снести съемочную площадку
Фото: википедия

Решение это было принято еще в начале этого года Градостроительно-земельной комиссией. Ее председателем является сам Сергей Собянин, мэр Москвы. Согласно решению, на территории "Поляны" будет снесено здание, где проживают работники съемочной группы.

Создатели и участники телепередачи "Дом-2" заявляют, что на территории уже слышно, как неподалеку рубят лес. Еще немного, утверждают они, и продолжать снимать проект будет уже невозможно — шум будет мешать.

Напомним, что реалити-шоу "Дом-2" выходит на российском федеральном телеканале "ТНТ" уже более десяти лет — с мая 2004 года. Вплоть до 2012 года ведущей телепередачи была знаменитая Ксения Собчак, отказавшаяся продолжать сотрудничество с создателями шоу после того, как истек ее контракт. Теперь-то мы знаем, что за грандиозные планы были у Ксении Собчак, идущие в разрез со съемками в нашумевшем реалити-шоу "Дом-2".

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