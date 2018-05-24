"Мент в законе" оказался лютым преступником

Гений и злодейство, оказывается, вполне совместимы. Актер Илья Уткин, игравший в многосерийной ленте "Мент в законе", совершил месяц назад разбойное нападение на квартиру и был объявлен в федеральный розыск.
Задержать его удалось недавно благодаря инспекторам ДПС. Они потребовали, чтобы Уткин остановил автомобиль, поскольку его облик показался им узнаваемым. Для установки его личности данные Уткина сверили с базой данных, а затем артиста задержали до суда.
В фильмографии Ильи Уткина — фильм "Наша Russia. Яйца судьбы", сериалы — "Грач" и "Однажды в полиции".
В биографии Уткина много страниц, связанных со спортом и необходимостью применять силу. Некоторое время он работал в личной охране, давал уроки боевых искусств.
Уткин имеет звание мастера спорта по армрестлингу и профессионально владеет боксом. На "Мосфильме" ставил трюки и боевые сцены.
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
В 1950-е годы в США среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок. Мировая геополитика похожа на эту игру.