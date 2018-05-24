"Мент в законе" оказался лютым преступником

Гений и злодейство, оказывается, вполне совместимы. Актер Илья Уткин, игравший в многосерийной ленте "Мент в законе", совершил месяц назад разбойное нападение на квартиру и был объявлен в федеральный розыск.

Фото: kino-teatr.ru

Задержать его удалось недавно благодаря инспекторам ДПС. Они потребовали, чтобы Уткин остановил автомобиль, поскольку его облик показался им узнаваемым. Для установки его личности данные Уткина сверили с базой данных, а затем артиста задержали до суда.

В фильмографии Ильи Уткина — фильм "Наша Russia. Яйца судьбы", сериалы — "Грач" и "Однажды в полиции".

В биографии Уткина много страниц, связанных со спортом и необходимостью применять силу. Некоторое время он работал в личной охране, давал уроки боевых искусств.

Уткин имеет звание мастера спорта по армрестлингу и профессионально владеет боксом. На "Мосфильме" ставил трюки и боевые сцены.

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