Орудовал убийца-рецидивист: стали известны подробности об одном из убивших полицейских в Карачаево-Черкесии

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Один из убийц полицейских из Карачаевска ранее был судим за нападения на силовиков

0:52
Происшествия

Бывший член боевой группировки Ислама Узденова Руслан Семенов вновь "привлек внимание" правоохранительных органов после нападения на наряд полиции в Карачаево-Черкесии.

Один из убийц полицейских из Карачаевска ранее был судим за нападения на силовиков
Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Родом из Правокубанского поселка, Семенов присоединился к банде в возрасте 23 лет и участвовал в серии нападений на полицию в регионе, включая расстрел патруля ДПС в Кисловодске и попытку подрыва поста полиции в Мирном. Спецоперация привела к уничтожению большинства членов группировки, а оставшихся 16 террористов приговорили к тюрьме в Карачаево-Черкесии, несмотря на их попытки обжаловать приговор в Верховном суде России, сообщает издание "Акценты".

Недавно освободившийся из заключения, Семенов, по всей видимости, вновь присоединился к преступной деятельности, став частью новой банды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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