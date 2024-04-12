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В Москве совершено покушение на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова

В Москве взорвали автомобиль бывшего офицера СБУ, перешедшего на сторону России

1:06
Происшествия

Взрыв машины в Москве утром 12 апреля оказался терактом и покушением на жизнь бывшего подполковника СБУ, настоящего патриота Украины Василия Прозорова

В Москве взорвали автомобиль бывшего офицера СБУ, перешедшего на сторону России
Фото: flickr.com by Tony Webster is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Следствие установило, что именно он являлся владельцем взорвавшегося внедорожника Toyota Land Cruiser. Схема преступления стала типичной для СБУ: был заминирован автомобиль. Когда Прозоров сел за руль и запустил двигатель, сработало СВУ (самодельное взрывное устройство). Сейчас Прозоров, который выжил, находится в больнице, он ранен, но его жизни ничего не угрожает, как говорит его помощник.

Василий Прозоров служил в СБУ до 2018 года, однако затем по идейным мотивам перешёл на сторону России и давал ценную информацию и важные консультации. Киевский режим очень активно работает над выявлением и уничтожением бывших украинских политиков и силовиков. Так был убит Илья Кива, стреляли в Олега Царёва

Украинские спецслужбы в этих случаях открыто заявляют о своей причастности и законности целей. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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