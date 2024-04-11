Возможный помощник боевиков из "Крокуса Сити Холла" "отсиживается" в Польше

RT: дочка предполагаемого помощника террористов из "Крокуса Сити Холла" рассказала, что он находится в Польше

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Приемная дочка одного из возможных помощников боевиков из "Крокуса Сити Холла" рассказала о его пребывании в Польше. Об этом пишет RT.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Девушка сообщила, что ее отчим был в России зимой. После теракта в "Крокусе Сити Холле" он не связывался с ней.

Через какое-то время девушка сообщила, что ее мама общалась с отчимом, тогда он находился в Польше. Сейчас он занимается ремонтом машин. Р

анее в Telegram-канале Mash рассказали, что в Сети есть фото возможного сообщника боевиков из "Крокуса Сити Холла", Николая С., который прячется в лесу, в городе Чехов Московской области.

Тот, кого подозревают в пособничестве террористам, пытался скрыться на машине Chevrolet. Он выпрыгнул из авто, убегая от полиции. Машина съехала в кювет уже без водителя.