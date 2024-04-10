Пыталась убить сына и мать: в Омске суд отправил в СИЗО местную жительницу

В Омске суд отправил в СИЗО напавшую на своего сына и мать женщину

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Кировский районный суд взял под стражу 57-летнюю женщину из Омска, после того как она попыталась убить своего 9-летнего внука и 86-летнюю мать. Инцидент произошел 16 февраля на улице Дмитриева в Омске.

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После нападения оба пострадавших — мальчик и его бабушка — оказались в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, женщина использовала подушку, чтобы заткнуть лицо внуку, а затем нанесла ему несколько ударов молотком по голове. После этого она направилась к своей престарелой матери и нанесла ей несколько ударов ножом по шее и предплечью. После нападения на своих близких женщина попыталась причинить вред самой себе, сообщает gorod55.ru.

В настоящее время женщину обвиняют в покушении на убийство двух человек в соответствии с частью 3 статьи 30 и пунктами "а" и "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Органы следствия также намерены провести психологическую экспертизу для оценки ее вменяемости.