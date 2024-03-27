Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова главы ГУР Буданова о Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила иронично отреагировать на заявление руководителя ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова* о том, что мессенджер Telegram является проблемой для нацбезопасности страны.
В своем Telegram-канале Захарова заявила, что после высказываний Буданова создатель Telegram Павел Дуров должен усилить меры безопасности штаб-квартиры компании и ее сотрудников из-за потенциальной угрозы со стороны запрещенной террористической организации ИГИЛ**.
Ранее стало известно, что в Верховной Раде Украины заявили об угрозе Telegram. Мессенджер могут запретить, если его признают "непрозрачной сетью".
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России террористическая организация.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.