У одного из обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" обнаружили бизнес в Подмосковье

В Подмосковье закрыли кафе "Чайхана", которое, предположительно, принадлежит одному из фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". Об этом пишет РИА "Новости".
Вероятным владельцем заведения агентство называет Алишера Касимова. Накануне его арестовали — мужчина сдавал квартиру террористам, устроившим атаку на концертный зал. При этом в суде Касимов заявил, что не знал о планах бандитов.
Что касается кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе, то все двери в него закрыты. При этом никаких объявлений о причинах этого не наблюдается. Также не работает расположенная по соседству с общепитом баня.
Работники близлежащих заведений рассказали журналистам, что не были знакомым с Касимовым, а многие из них даже не ходили в "Чайхану".
Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл 22 марта перед концертом группы "Пикник". В результате атаки погибли 139 человек. Следствие по делу продолжается.
Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.