У одного из обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" обнаружили бизнес в Подмосковье

Кафе "Чайхана" фигуранта дела о теракте в "Крокусе" закрыли

0:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

В Подмосковье закрыли кафе "Чайхана", которое, предположительно, принадлежит одному из фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". Об этом пишет РИА "Новости".

Фото: t.me/moscowcourts by Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Вероятным владельцем заведения агентство называет Алишера Касимова. Накануне его арестовали — мужчина сдавал квартиру террористам, устроившим атаку на концертный зал. При этом в суде Касимов заявил, что не знал о планах бандитов.

Что касается кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе, то все двери в него закрыты. При этом никаких объявлений о причинах этого не наблюдается. Также не работает расположенная по соседству с общепитом баня.

Работники близлежащих заведений рассказали журналистам, что не были знакомым с Касимовым, а многие из них даже не ходили в "Чайхану".

Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл 22 марта перед концертом группы "Пикник". В результате атаки погибли 139 человек. Следствие по делу продолжается.