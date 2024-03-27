Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак взяла под свою защиту детей, чьи родители погибли в Крокус Сити Холле
Как избавиться от мешков и тёмных кругов под глазами, если патчи и маски не помогают
Глава ФПБК Виталий Бородин: началась процедура признания Аллы Пугачёвой иноагентом
Простой рецепт салатной заправки из куркумы
РБК: сгоревший "Крокус сити холл" находится в залоге у Газпромбанка
Эксперт объяснил, в каком случае нужно отключить смартфон
Политолог Ищенко: сохранение Украины хотя и вероятно, но нежелательно
Особый шарм и стиль в интерьере — букеты из сухоцветов своими руками
Хозяйкам посоветовали применить средство для окон в ванной
У одного из обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" обнаружили бизнес в Подмосковье

Кафе "Чайхана" фигуранта дела о теракте в "Крокусе" закрыли

0:10
Происшествия » Теракты

В Подмосковье закрыли кафе "Чайхана", которое, предположительно, принадлежит одному из фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". Об этом пишет РИА "Новости".

Кафе "Чайхана" фигуранта дела о теракте в "Крокусе" закрыли
Фото: t.me/moscowcourts by Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Вероятным владельцем заведения агентство называет Алишера Касимова. Накануне его арестовали — мужчина сдавал квартиру террористам, устроившим атаку на концертный зал. При этом в суде Касимов заявил, что не знал о планах бандитов.

Что касается кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе, то все двери в него закрыты. При этом никаких объявлений о причинах этого не наблюдается. Также не работает расположенная по соседству с общепитом баня.

Работники близлежащих заведений рассказали журналистам, что не были знакомым с Касимовым, а многие из них даже не ходили в "Чайхану".

Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл 22 марта перед концертом группы "Пикник". В результате атаки погибли 139 человек. Следствие по делу продолжается.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты

Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.

На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у директора Минэкономразвития и других членов ОПГ
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
В ВСУ пишут отказы выходить на передовую, у Киева серьёзные проблемы с логистикой Дмитрий Плотников Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Последние материалы
Как избавиться от мешков и тёмных кругов под глазами, если патчи и маски не помогают
Глава ФПБК Виталий Бородин: началась процедура признания Аллы Пугачёвой иноагентом
Простой рецепт салатной заправки из куркумы
РБК: сгоревший "Крокус сити холл" находится в залоге у Газпромбанка
Эксперт объяснил, в каком случае нужно отключить смартфон
Политолог Ищенко: сохранение Украины хотя и вероятно, но нежелательно
Особый шарм и стиль в интерьере — букеты из сухоцветов своими руками
Хозяйкам посоветовали применить средство для окон в ванной
Кафе "Чайхана" фигуранта дела о теракте в "Крокусе" закрыли
Не только аптечка и огнетушитель: важные вещи для багажника автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников