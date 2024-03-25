Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минтранс собирается создать единого "командира по безопасности" Крымского моста
Психолог Корендясева назвала причины, почему Нюша простила измену мужа
Григорий Лепс заявил, что его не беспокоит стремление девушек к деньгам
Актриса Эвелина Бледанс покинула Москву и отправилась на родину в Крым
Террорист Далерджон Мирзоев сбил ребенка на парковке возле "Крокуса"
Актриса Наталья Бочкарева показала результаты пластики за 2 млн рублей
Трамп заявил, что требование суда выплатить штраф — это вмешательство в выборы
Супруги Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе
Психолог Наумова рассказала о фобиях, которые могут возникнуть на фоне теракта в "Крокусе"
"Илья глаза открыл и спрашивает: "Что, не поедем на турнир?". Мама мальчика, которого террористы специально сбили на том самом "Рено" с черной крышей, рассказала о самочувствии сына

Террористы намеренно сбили 8-летнего хоккеиста на парковке у "Крокуса"

1:40
Происшествия

Террористы на том самом белом "Рено" с чёрной крышей, скрываясь с места преступления, на парковке возле Концертного зала "Крокус Сити Холл", решили забрать жизнь ещё у одного человека, юного хоккеиста Ильи Толпыкина. Они намеренно наехали автомобилем на мальчика. Мама Ильи рассказала, как всё произошло и поделилась информацией о самочувствии сына, который сейчас находится в больнице с многочисленными травмами.

Террористы намеренно сбили 8-летнего хоккеиста на парковке у "Крокуса"
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Илью ударила та машина, о которой говорили во всех новостях. Они намеренно на него наехали, когда мы выбежали из "Крокуса". Специально вырулили так, чтобы ударить. Мы думали, что уже спаслись. Очень надеюсь, что возмездие к ним придет", — рассказала Ольга, мама юного хоккеиста, журналистам "Известий".

Ребенок был в сознании, он дождался приезда скорой. Илью отвезли в детскую больницу им. Сперанского.

Скорее всего, как говорит мама, мальчик всё-таки потерял сознание после приезда медиков.

В Тelegram-канале "Академия хоккея Олимпийская деревня-80", где тренируется Илья, приводят слова Ольги: "Илья глаза открыл и спрашивает: "Что, не поедем на турнир?" Я говорю: "Никто не поедет, все отказались ехать без тебя".

По словам Ольги, её сыну диагностировали открытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, сотрясение, ушиб передней стенки брюшной полости и легких, закрытый перелом левой бедренной кости и ключицы.

Хоккейный блогер Михаил Черкасов сообщил, что 8-летнему Илье Толпыкину уже провели одну операцию, теперь готовят его ко второй. Ребенок сейчас в стабильном состоянии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу

Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.

Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова Всё досье на террористов, убивавших людей в "Крокус сити холл" Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Последние материалы
Актриса Эвелина Бледанс покинула Москву и отправилась на родину в Крым
Террорист Далерджон Мирзоев сбил ребенка на парковке возле "Крокуса"
Актриса Наталья Бочкарева показала результаты пластики за 2 млн рублей
Эксперт Александр Собянин: военная атака США в "Крокусе" привела к резкому усилению России
Трамп заявил, что требование суда выплатить штраф — это вмешательство в выборы
Супруги Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе
Психолог Наумова рассказала о фобиях, которые могут возникнуть на фоне теракта в "Крокусе"
Теперь все гонятся за фуллереном: он круче витамина С и быстро решает проблему акне и морщин
Как приготовить клубничное печенье
Можно ли заправляться в последний момент: важная информация для автовладельцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников