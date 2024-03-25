"Илья глаза открыл и спрашивает: "Что, не поедем на турнир?". Мама мальчика, которого террористы специально сбили на том самом "Рено" с черной крышей, рассказала о самочувствии сына

Террористы намеренно сбили 8-летнего хоккеиста на парковке у "Крокуса"

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Террористы на том самом белом "Рено" с чёрной крышей, скрываясь с места преступления, на парковке возле Концертного зала "Крокус Сити Холл", решили забрать жизнь ещё у одного человека, юного хоккеиста Ильи Толпыкина. Они намеренно наехали автомобилем на мальчика. Мама Ильи рассказала, как всё произошло и поделилась информацией о самочувствии сына, который сейчас находится в больнице с многочисленными травмами.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Илью ударила та машина, о которой говорили во всех новостях. Они намеренно на него наехали, когда мы выбежали из "Крокуса". Специально вырулили так, чтобы ударить. Мы думали, что уже спаслись. Очень надеюсь, что возмездие к ним придет", — рассказала Ольга, мама юного хоккеиста, журналистам "Известий".

Ребенок был в сознании, он дождался приезда скорой. Илью отвезли в детскую больницу им. Сперанского.

Скорее всего, как говорит мама, мальчик всё-таки потерял сознание после приезда медиков.

В Тelegram-канале "Академия хоккея Олимпийская деревня-80", где тренируется Илья, приводят слова Ольги: "Илья глаза открыл и спрашивает: "Что, не поедем на турнир?" Я говорю: "Никто не поедет, все отказались ехать без тебя".

По словам Ольги, её сыну диагностировали открытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, сотрясение, ушиб передней стенки брюшной полости и легких, закрытый перелом левой бедренной кости и ключицы.

Хоккейный блогер Михаил Черкасов сообщил, что 8-летнему Илье Толпыкину уже провели одну операцию, теперь готовят его ко второй. Ребенок сейчас в стабильном состоянии.