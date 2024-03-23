"И кровь людская вновь дымится": Член Союза писателей России Дмитрий Дарин написал стих о теракте в "Крокусе"

Член Союза писателей России Дмитрий Дарин написал стих о теракте в "Крокусе"

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Член Союза писателей России Дмитрий Дарин написал стих о теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Произведение он прислал в редакцию Pravda.Ru.

Фото: YouTube by user-zi9vd8hn4k

Опять стрельба идет по нашим,

Опять с судьбой нехорошо,

А полстраны поет и пляшет

В никем не отмененных шоу.

И кровь людская вновь дымится

В ладонях мирных городов,

А мы пустые прячем лица

От взглядов раненых и вдов.

Но вот пройдет неделя, месяц,

И речи о возмездье всем,

Кто подрывает наши веси

Утонут в розовой попсе.

Так как же быть? Кому отмщенье?

Ему - который «Аз воздам»?

Иль перестанем быть мишенью,

На гибель нашим городам?

Вечером 22 марта вооружённая группа людей ворвалась в здание "Крокус Сити Холла" в Подмосковье и открыла огонь. Число жертв растёт с каждым часом. По подозрению в совершении теракта задержаны несколько граждан, предварительно, Таджикистана. Они пытались покинуть России через Украину.

Больше информации о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.