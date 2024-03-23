"И кровь людская вновь дымится": Член Союза писателей России Дмитрий Дарин написал стих о теракте в "Крокусе"

Член Союза писателей России Дмитрий Дарин написал стих о теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Произведение он прислал в редакцию Pravda.Ru.
Опять стрельба идет по нашим,
Опять с судьбой нехорошо,
А полстраны поет и пляшет
В никем не отмененных шоу.
И кровь людская вновь дымится
В ладонях мирных городов,
А мы пустые прячем лица
От взглядов раненых и вдов.
Но вот пройдет неделя, месяц,
И речи о возмездье всем,
Кто подрывает наши веси
Утонут в розовой попсе.
Так как же быть? Кому отмщенье?
Ему - который «Аз воздам»?
Иль перестанем быть мишенью,
На гибель нашим городам?
Вечером 22 марта вооружённая группа людей ворвалась в здание "Крокус Сити Холла" в Подмосковье и открыла огонь. Число жертв растёт с каждым часом. По подозрению в совершении теракта задержаны несколько граждан, предварительно, Таджикистана. Они пытались покинуть России через Украину.
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