В Истре и Люберцах отменены все массовые мероприятия

В ряде Подмосковных городов отменены массовые мероприятия в связи с терактом в "Крокусе"

0:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Истра и Люберцы отменили все запланированные массовые мероприятия на фоне случившегося теракта в "Крокусе". Об этом заявили главы округов.

Ранее все мероприятия были отменены в Подольске.