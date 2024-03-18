Трагедия на Камчатке: лавина накрыла группу туристов во время ски-тура

На Камчатке два туриста пропали, попав под лавину

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В начале этой недели, 18 марта, на Камчатке произошло событие, когда группа туристов, находившихся во время ски-тура в районе Елизовского района, оказалась под лавиной. Согласно информации от МЧС по Камчатскому краю, туристы двигались по гребню около Красноармейского перевала, когда сильный порыв ветра выбросил их в кулуар, после чего последовала лавина. По словам представителей ведомства, двое из членов группы, к сожалению, оказались под завалами и не смогли выбраться.

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Участники группы предприняли попытки самостоятельного спасения своих товарищей, но безрезультатно. В конечном итоге через спутниковый телефон они связались с МЧС и сообщили свои координаты, вызвав на помощь специалистов. В настоящее время на место происшествия направлены несколько спасательных групп с кинологами, передвигающихся на специальных автомобилях, таких как КАМАЗы, вахтовки, и снегоходы. Они оборудованы всем необходимым для поиска и спасения людей, добавили в МЧС.

По данным Telegram-канала Baza, все участники тура являются местными жителями и являются членами клуба имени Глеба Травина. Их спланированный маршрут включал двухдневный поход в Налычево, где находятся горячие источники. Этот маршрут был зарегистрирован в МЧС.

Отмечается, что на момент происшествия предупреждения об угрозе лавин на Камчатке не было, хотя погодные условия на полуострове были нестабильными из-за действия циклона. С утра 18 марта на территории наблюдалась сильная метель.