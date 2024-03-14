Уникальные весенние цветы пострадали: инцидент в ботаническом саду МГУ

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве были обнаружены срезанные подснежники, что было зафиксировано сотрудниками и озвучено в официальном Telegram-канале сада.
Согласно сообщению, посетительница в красном головном уборе проникла через ограждение у главного входа и срезала цветы.
Алексей Филин, куратор коллекций растений открытого грунта "Аптекарского огорода", отметил, что подснежники входят в красную книгу как охраняемое растение, поэтому срезать их или любые другие растения на территории ботанического сада является незаконным. Однако установление личности нарушителя не планируется.
Он также выразил сожаление по поводу того, что из-за происшествия другие посетители временно не смогут насладиться видом красивых весенних подснежников.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.