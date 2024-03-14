Уникальные весенние цветы пострадали: инцидент в ботаническом саду МГУ

В ботаническом саду украли первые подснежники

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве были обнаружены срезанные подснежники, что было зафиксировано сотрудниками и озвучено в официальном Telegram-канале сада.

Фото: www.flickr.com by Тим Грин is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Согласно сообщению, посетительница в красном головном уборе проникла через ограждение у главного входа и срезала цветы.

Алексей Филин, куратор коллекций растений открытого грунта "Аптекарского огорода", отметил, что подснежники входят в красную книгу как охраняемое растение, поэтому срезать их или любые другие растения на территории ботанического сада является незаконным. Однако установление личности нарушителя не планируется.

Он также выразил сожаление по поводу того, что из-за происшествия другие посетители временно не смогут насладиться видом красивых весенних подснежников.