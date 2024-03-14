Необычный герой: собака Эмма предотвратила попытку незаконного вывоза денег

Собака по имени Эмма помогла обнаружить излишний миллион в новосибирском аэропорту — сообщает Сиб. фм.
Согласно информации от пресс-службы Сибирского таможенного управления, Эмма, работающая в аэропорту Толмачево, помогла предотвратить попытку незаконного вывоза денег, обнаружив около миллиона рублей.
По данным, молодой человек собирался улететь в Таджикистан, выбрав "зеленый коридор" на контроле, который предполагает отсутствие необходимости декларировать валюту. Однако в его багаже было обнаружено более 1,8 миллиона рублей и 101 доллар США наличными.
Поскольку у него не было письменного разрешения на вывоз крупной суммы, на него возбудили административное дело.
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