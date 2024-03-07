Бдительность помогла сотрудникам Ozon поймать подозреваемую в сбыте запрещённых веществ

Правоохранительными органами Санкт-Петербурга задержала женщина, которая подозревается в сбыте запрещённых веществ с помощью маркетплейса. Пресс-служба Ozon проинформировала о найденных подозрительном веществе в коробках. Бдительность сотрудником помогла обнаружить его в посылке продавца в момент её прибытия на склад.
"Отдельно отметим, что продавец никогда не работал на нашем складе. Стандартная процедура контроля качества позволила быстро обнаружить подмену товара", — рассказала собеседница Телеканалу "360".
Служба безопасности маркетплейса нашла запрещённое вещество, после чего отследила поставки во все регионы и не допустила товар для продажи. Ozon оперативно сообщил информацию правоохранительным органам.
Подозреваемая задержана. Полицией изъяты на сортировочном складе 123 коробки с запрещёнными средствами, которые готовились отправить в разные регионы. Возбуждено дело по статье о сбыте наркотиков в особо крупных размерах.
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