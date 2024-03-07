Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три увлекательных художественных фильма о четвероногих друзьях
Биолог Баранова опровергла новый ковид в Таиланде
Российский турист захотел покинуть Индию уже с первого дня пребывания
Питер Сучиу: Украина - кладбище танков
Какую сирень стоит посадить на даче?
Как защититься, если вас задним ходом задел другой автомобиль: практические советы
Японские ученые рассказали, как кошки воспринимают свои клички
Foreign Policy: вступление в НАТО не гарантирует Украине защиту западных военных
Турция разрабатывает план проведения силовой операции
Бдительность помогла сотрудникам Ozon поймать подозреваемую в сбыте запрещённых веществ

В Санкт-Петербурге поймана подозреваемая в сбыте наркотиков через Ozon

1:01
Происшествия

Правоохранительными органами Санкт-Петербурга задержала женщина, которая подозревается в сбыте запрещённых веществ с помощью маркетплейса. Пресс-служба Ozon проинформировала о найденных подозрительном веществе в коробках. Бдительность сотрудником помогла обнаружить его в посылке продавца в момент её прибытия на склад.

В Санкт-Петербурге поймана подозреваемая в сбыте наркотиков через Ozon
Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

"Отдельно отметим, что продавец никогда не работал на нашем складе. Стандартная процедура контроля качества позволила быстро обнаружить подмену товара", — рассказала собеседница Телеканалу "360".

Служба безопасности маркетплейса нашла запрещённое вещество, после чего отследила поставки во все регионы и не допустила товар для продажи. Ozon оперативно сообщил информацию правоохранительным органам.

Подозреваемая задержана. Полицией изъяты на сортировочном складе 123 коробки с запрещёнными средствами, которые готовились отправить в разные регионы. Возбуждено дело по статье о сбыте наркотиков в особо крупных размерах.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Аллу Пугачëву требуют признать иноагентом после еë слов о "нормальных людях" Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
Последние материалы
Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что Россия не будет брать Краков
Почему нельзя смотреть на собаку в туалете
Зверобой: многофункциональное растение для вашего дачного участка
Куда отправиться в 2024 году на народные гуляния во время Масленицы
Земля и Пандора из "Аватара": пять необычных отличий
Безопасно ли колоть ботокс в подмышки
Как вести себя в случае ДТП: правила и обязательные шаги
Жильцам разъяснили зону ответственности управляющих компаний в квартирах
В ДНР появилось обязательное медицинское страхование
Филипп Киркоров вышел в свет в костюме с милитари принтом: скоро в армию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников