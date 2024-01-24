ФАС: Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на российском рынке

ФАС: Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке в России

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Wildberries и Ozon в настоящее время доминируют на российском рынке. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. Его слова приводит ТАСС.

Фото: wylsa. com/ozon-budet-prodavat-televizory-pod-sobstvennym-brendom/

Он отметил, что обе площадки занимают около 80% интернет-рынка, нередко они злоупотребляют этим положением.

"Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов", — пояснил Шаскольский.

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