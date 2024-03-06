Пермячка разозлилась на водителя автобуса, в который она не успела сесть, и разбила дверь палкой для скандинавской ходьбы

В Перми женщина не успела сесть в автобус и разбила палкой дверь

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Перми женщина с палками для скандинавской ходьбы спешила на автобус, но не успела. Он начал отъезжать как раз в тот момент, когда она подошла, и водитель не открыл перед ней дверь. Тогда она разозлилась, размахнулась одной из палок и разбила дверное стекло.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Телеграм-канал "ЧП Пермь. Новости" опубликовал видео произошедшего, а также фотографию, на которой видно дыру, на месте которой до этого было стекло. Дыра получилась такой большой, что в неё мог бы пролезть человек. В том же канале написано обращение к женщине с просьбой возместить ущерб и предупреждение о том, что в противном случае к делу подключится полиция.

После повреждения транспортного средства водитель был вынужден высадить пассажиров, и они стали дожидаться следующего автобуса.

"Вечером 5 мая на остановке "Проспект Парковый" был снят с линии автобус маршрута №67 в связи с повреждением стекла створки двери пассажиром", — рассказали РИА Новости в департаменте транспорта Перми.