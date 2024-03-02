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В Свердловской области "ФСБ" вынуждает людей брать кредиты под страхом госизмены

В Свердловской области аферисты заставляют людей брать кредиты, пугая госизменой

1:36
Происшествия

Шахтеры в регионе Свердловск разработали инновационный метод обмана для изъятия финансовых средств у местных жителей. Лжецы, выдающие себя за представителей ФСБ и прочих правоохранительных учреждений, угрожают местным жителям обвинениями в государственной измене, заставляя их брать кредиты. Об этом сообщил адвокат из Каменска-Уральского Сергей Барсуков.

В Свердловской области аферисты заставляют людей брать кредиты, пугая госизменой
Фото: https://unsplash.com/photos/Qeqg7F9pfuU Image Gallery by Tom Sodoge tomsdg

По словам юриста, недавно мужчину, супругу одной из его клиенток, позвонили неизвестные лица, утверждая, что с его банковского счета был совершен крупный перевод на Украину. Ссылаясь на это, звонившие представились агентами ФСБ и обвинили его в сотрудничестве с вражескими силами.

Мужчине приказали явиться в банк для "решения вопроса". При этом мошенники строго запретили ему обсуждать ситуацию со своей женой, предупредив, что она может стать соучастницей. Под угрозой, он пришел в банк и уже начал оформлять кредит на сумму два миллиона рублей, но в последний момент решил проконсультироваться с адвокатом. Барсуков настоятельно рекомендовал ему не подписывать документы.

В результате выяснилось, что никаких переводов с его счета не было, и его сбережения остались нетронутыми.

Сергей Барсуков подчеркнул, что в последнее время аферисты все чаще используют видеозвонки и имеют доступ к информации о банковских счетах своих жертв, а также о их близких и друзьях. В случае подобных ситуаций адвокат рекомендует немедленно прекращать разговор и обращаться в правоохранительные органы, сообщает tagilcity.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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