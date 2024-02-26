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Пожарные ликвидировали огонь на складах "Леруа Мерлен", которые загорелись под Владивостоком

В Приморье потушили пожар на складах "Леруа Мерлен"

0:59
Происшествия

В Приморском крае пожарные ликвидировали пожар на двух складах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

В Приморье потушили пожар на складах "Леруа Мерлен"
Фото: t.me/mchs_official by МЧС России

Как уточняет РИА "Новости", склады принадлежат компании "Леруа Мерлен". По данным министерства по чрезвычайным ситуациям, они расположены в городе Артём под Владивостоком.

О возгорании в МЧС сообщили около 5 часов утра по московскому времени. Горели два склада с утеплителем. Общая площадь распространения огня составляла 450 квадратных метров, а потом достигла 700 квадратных метров.

Около 8 часов стало известно, что пожар полностью потушен. О пострадавших не сообщается, а причины происшествия ещё предстоит выяснить.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что российской "дочкой" "Леруа Мерлен" завладела компания из ОАЭ. Сеть открыла первый магазин в нашей стране 20 лет назад — в 2004 году.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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