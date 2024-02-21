У ребёнка была истерика: в Карелии водитель автобуса высадил 11-летнюю девочку в лесу

В Карелии водитель высадил 11-летнюю школьницу из автобуса в лесу

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Карелии 11-летняя девочка без сопровождения взрослых ехала домой в деревню Вилгу. Поняв, что она едет не в том направлении, юная пассажирка сказала об этом водителю. Вместо того чтобы довезти девочку до конечной остановки, он остановил автобус, высадил её прямо в лесу и оставил одну. Об этом рассказала мама девочки.

Фото: www.flickr.com by Randi Hausken is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Вместо того чтобы оставить её в автобусе на весь маршрут и вернуться с ней на автовокзал или хотя бы позвонить родителям, моего ребёнка просто высадили из автобуса уже за городом. Сказать, что у ребёнка была истерика, — это вообще ничего не сказать", — рассказала женщина.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Южно-Сахалинске водитель высадил ошибившуюся автобусом девочку на мороз далеко от остановки. Также в Петрозаводске мальчик, которого высадил водитель автобуса, пошёл домой пешком. В тот день было морозно. Ребёнок проделал длинный путь и простудился.