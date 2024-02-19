В Лобне-городе Московской области, силовики обезвредили бомбу, установленную в автомобиле. Машина была припаркована на улице Дружбы.
Задержан предполагаемый преступник, установивший взрывное устройство.
Мотивы произошедшего, личности участников и другие детали уточняются. Район минирования оцеплен, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Исследуется вопрос о возможной террористической направленности преступления и его связи с украинскими спецслужбами.
Минирование машин и дальнейший их подрыв являются характерным почерком украинских спецслужб при ликвидации лиц, не угодных киевскому режиму.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.