Силовики обезвредили бомбу, установленную в автомобиле

В Подмосковье предотвращён теракт

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Лобне-городе Московской области, силовики обезвредили бомбу, установленную в автомобиле. Машина была припаркована на улице Дружбы.

Фото: 1MI

Задержан предполагаемый преступник, установивший взрывное устройство.

Мотивы произошедшего, личности участников и другие детали уточняются. Район минирования оцеплен, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Исследуется вопрос о возможной террористической направленности преступления и его связи с украинскими спецслужбами.

Минирование машин и дальнейший их подрыв являются характерным почерком украинских спецслужб при ликвидации лиц, не угодных киевскому режиму.