Следствие просит 4 года колонии: в Казани мужчина лишил глаза свою возлюбленную

В Казани судят мужчину, который выстрелил в глаз своей возлюбленной из-за её ревности

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Казани в настоящее время ведется судебный процесс против мужчины, который выстрелил своей возлюбленной в лицо.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

По версии следствия, в тот вечер, когда женщина начала задавать вопросы и проявлять подозрения по поводу верности мужчины, он оттолкнул ее и произвел выстрел в голову с использованием травматического пистолета.

Это привело к серьезным последствиям: женщина потеряла один глаз, который врачи не смогут восстановить.

Однако мужчина утверждает, что выстрел был случайным и связан с тем, что он не ставил пистолет на предохранитель дома. По его версии, он убирал пистолет на полку, когда его сожительница начала подозревать его в неверности и приблизилась к нему, сообщает inkazan.ru.

Пара вместе воспитывает двоих детей и проживает вместе уже 22 года, при этом мужчина работает таксистом. Государственное обвинение требует, чтобы мужчина был осужден на 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Защита же настаивает на переквалификации дела на нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и примирении сторон после этого, так как возлюбленные не имеют к друг другу претензий.