В Германии зарезали 17-летнего баскетболиста за то, что он украинец

В Киеве сообщили об убийстве украинского баскетболиста в ФРГ за происхождение

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Германии зарезали баскетболиста юношеской сборной Украины, сообщила в воскресенье Федерация баскетбола страны на своей странице в запрещённой в РФ соцсети.

Фото: IG Федерации баскетбола Украины

Убийство произошло в субботу вечером в Дюссельдорфе, уточнили в Федерации баскетбола города Киев. 17-летний Владимир Ермаков с другом, выступавшие за молодёжную команду "АРТ Гиганты" (U-19), отправились в магазин за кроссовками. Когда они вышли, на улице их встретила толпа разгорячённых арабов. Мигранты, услышав украинскую речь, крикнули что-то про Украину и напали на пацанов с ножами.

Тяжёло раненных спортсменов госпитализировали. Ермаков скончался в больнице, его друг остаётся в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

Погибший играл в детских командах "Тейваз" и 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12. В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.